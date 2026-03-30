Krösche fordert: „Müssen schneller am Markt sein“

SID 30.03.2026 • 06:04 Uhr Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt sieht in Deutschland Nachholbedarf in der Jugendarbeit.

Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt sieht die Fußball-Bundesliga im Wettbewerb um junge Spieler mit den internationalen Topligen in der Pflicht. „Es ist zweischneidig: Wir müssen mehr deutsche Talente besser entwickeln, aber auch schneller am Markt sein“, sagte der 45-Jährige im FAZ-Interview.

Die Bundesliga sei „keine Ausbildungsliga“, so Krösche: „Wir als Eintracht Frankfurt haben die Europa League gewonnen, Borussia Dortmund war im Champions-League-Finale, Bayer Leverkusen im Endspiel der Europa League. Wir sind wettbewerbsfähig.“ Derzeit seien die Rahmenbedingungen aber so, „dass die besten Spieler der Bundesliga nach England wechseln“.