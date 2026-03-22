Kuriose Pressekonferenz: Plötzlich ist Schuster doch da

SID 22.03.2026 • 21:11 Uhr Julian Schuster, Trainer des SC Freiburg, scheint erst nicht zur Pressekonferenz zu kommen - und sorgt dann für einen ungewöhnlichen Moment.

Julian Schuster stand plötzlich in der Tür des Pressekonferenzraums im Millerntorstadion. „Entschuldigung“, sagte der Trainer des SC Freiburg und lächelte etwas verlegen. Der offizielle Mediennachklapp nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg der Breisgauer beim FC St. Pauli war eigentlich vorbei, startete dann aber noch einmal.

„Vielen Dank und erstmal Entschuldigung für die Umstände“, sagte Schuster: „Es war nicht so einfach. Wir hatten einen Flugslot, wo die Mannschaft schnell nach Hause musste. Wir haben morgen eine Trainertagung in Düsseldorf und deshalb bleibe ich hier.“

Freiburg dreht Spiel

Nach dem Hinweis von St. Paulis Coach Alexander Blessin, er habe Schuster gerade schon in Abwesenheit beglückwünscht, erklärte dann auch der 40-Jährige noch selbst den Erfolg seiner Mannschaft und zeigte sich sehr zufrieden. „Hier nochmal so zurückzukommen, zeigt die Haltung der Jungs“, sagte der Freiburger Coach und schenkte auch St. Pauli einige nette Worte: „Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass ich nächstes Jahr hier wieder ein Auswärtsspiel spielen darf.“