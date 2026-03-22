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Kwasniok-Aus beim 1. FC Köln beschlossen

Kwasniok-Aus beschlossen!

Nach dem Remis im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach trennen sich die Domstädter von Lukas Kwasniok.
Kommt das Trainer-Beben in Köln? Nach dem 3:3 im Derby gegen Mönchengladbach wird die Luft dünn für Effzeh-Trainer Lukas Kwasniok. Doch der 44-Jährige ist von seiner Arbeit überzeugt.
Manfred Sedlbauer, Maximilian Huber
Nach dem Remis im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach trennen sich die Domstädter von Lukas Kwasniok.

Der 1. FC Köln hat auf die angespannte sportliche Situation reagiert und sich nach SPORT1-Informationen von Trainer Lukas Kwasniok getrennt.

Das ist das Ergebnis eines Krisengipfels der Kölner Verantwortlichen am Sonntagmorgen. Bild berichtet ebenfalls über die Trennung. Köln und Kwasniok trennten sich einvernehmlich, der 44-Jährige erhält eine Abfindung in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro.

Bis Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer René Wagner. Auch Kwasnioks Co-Trainer Frank Kaspari muss den Verein verlassen.

Köln in der Bundesliga sieben Spiele sieglos

Kwasniok hatte erst zu Saisonbeginn den Trainerjob in der Domstadt übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Nach gutem Saisonstart gerieten die Kölner zuletzt immer stärker in Abstiegsgefahr.

Das 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag war das siebte sieglose Spiel in Folge für den Effzeh. In der Tabelle könnte der 1. FC Köln am Sonntag auf den Relegationsplatz abrutschen.

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