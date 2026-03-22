Kwasniok-Aus beim 1. FC Köln beschlossen

Manfred Sedlbauer , Maximilian Huber 22.03.2026 • 18:44 Uhr Nach dem Remis im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach trennen sich die Domstädter von Lukas Kwasniok.

Der 1. FC Köln hat auf die angespannte sportliche Situation reagiert und sich nach SPORT1-Informationen von Trainer Lukas Kwasniok getrennt.

Das ist das Ergebnis eines Krisengipfels der Kölner Verantwortlichen am Sonntagmorgen. Bild berichtet ebenfalls über die Trennung. Köln und Kwasniok trennten sich einvernehmlich, der 44-Jährige erhält eine Abfindung in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro.

Bis Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer René Wagner. Auch Kwasnioks Co-Trainer Frank Kaspari muss den Verein verlassen.

Köln in der Bundesliga sieben Spiele sieglos

Kwasniok hatte erst zu Saisonbeginn den Trainerjob in der Domstadt übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Nach gutem Saisonstart gerieten die Kölner zuletzt immer stärker in Abstiegsgefahr.