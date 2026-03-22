Leverkusen-Duo fällt aus

SID 22.03.2026 • 15:10 Uhr Bayer Leverkusen beklagt nach dem Auswärtsspiel in Heidenheim zwei Verletzte.

Vizemeister Bayer Leverkusen muss im Rennen um die erneute Teilnahme an der Champions League vorerst auf zwei Leistungsträger verzichten.

Innenverteidiger Jarell Quansah und Offensivspieler Martin Terrier werden den Rheinländern „in den kommenden Wochen“ aufgrund von Muskelverletzungen im Oberschenkel fehlen. Das gab der Werksklub am Sonntag nach dem Remis beim 1. FC Heidenheim (3:3) bekannt.

Quansah sagt Tuchel ab

Quansah werde auch nicht zu Teammanager Thomas Tuchel und der englischen Nationalmannschaft reisen, teilte Bayer mit. Die Three Lions treffen in der Länderspielpause auf Uruguay (27. März) und Japan (31. März).