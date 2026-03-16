Lothar Matthäus reagiert auf brisanten Reitz-Transfer

Julius Schamburg 16.03.2026 • 17:50 Uhr Rocco Reitz verlässt seinen Jugendverein Borussia Mönchengladbach und wechselt im Sommer zu RB Leipzig. Lothar Matthäus erkennt eine Parallele, was seinen Transfer zum FC Bayern angeht.

Lothar Matthäus hat auf den Transfer von Rocco Reitz reagiert. Wie am Montag offiziell bekannt wurde, verlässt Reitz die Fohlen im Sommer und wechselt innerhalb der Bundesliga zu RB Leipzig.

„Ich kann seine Entscheidung verstehen“, wird Matthäus von Sky zitiert: „Leipzig wird in der nächsten Saison vielleicht in der Champions League, wahrscheinlich aber zumindest international spielen.“

Reitz verlässt seinen Jugendverein

Der Wechsel bringt eine gewisse Brisanz mit sich. Reitz, Vize-Kapitän in Gladbach, spielt seit der F-Jugend für die Fohlen und ist seit seiner Geburt Vereinsmitglied. In den vergangenen Tagen war der Deal daher von zahlreichen Anhängern des Klubs durchaus kritisch betrachtet worden.

Matthäus erklärte: Die Situation sei „ähnlich wie bei mir vor 40 Jahren bei meinem Wechsel zum FC Bayern. Gladbach ist kein Verein, der einem die Garantie gibt, um die internationalen Plätze zu spielen.“

Der Rekordnationalspieler wechselte im Sommer 1984 nach fünf Jahren in Gladbach zu den Bayern.

Auch Reitz äußerte sich am Montag in seiner Instagram-Story: „Natürlich kann ich verstehen, dass der eine oder andere meinen Entschluss, den Verein zu verlassen, nicht nachvollziehen kann. Aber glaubt mir: Diese Entscheidung war alles andere als leicht für mich.“

Schaut Nagelsmann zukünftig genauer hin?

Und „auch wenn es die Fans traurig macht“, kann Matthäus die Entscheidung nachvollziehen: „Über den Schritt nach Leipzig kann sich Reitz außerdem mehr dem Bundestrainer empfehlen. Es ist ein wichtiger Schritt für seine Karriere und für seine Zukunft.“