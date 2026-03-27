Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den bislang ausgeliehenen Flügelspieler Sota Kawasaki fest an sich gebunden.
Mainz verpflichtet Kawasaki fest
Die Rheinhessen binden den bisherigen Leihspieler an sich.
Sota Kawasaki im Trikot der Mainzer
© IMAGO/Sven Simon/SID/Malte Ossowski
Wie die Rheinhessen mitteilten, wurde die mit dem japanischen Stammverein Kyoto Sanga vereinbarte Kaufoption gezogen. Über die Ablösesumme oder die Laufzeit des neuen Kontrakts machten die Mainzer keine Angaben.
Kawasaki kam in dieser Spielzeit zu 14 Pflichtspiel-Einsätzen, in der Conference League gelang ihm gegen Lech Posen sein Premierentreffer.