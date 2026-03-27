Mainz verpflichtet Kawasaki fest

SID 27.03.2026 • 11:15 Uhr Die Rheinhessen binden den bisherigen Leihspieler an sich.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den bislang ausgeliehenen Flügelspieler Sota Kawasaki fest an sich gebunden.

Wie die Rheinhessen mitteilten, wurde die mit dem japanischen Stammverein Kyoto Sanga vereinbarte Kaufoption gezogen. Über die Ablösesumme oder die Laufzeit des neuen Kontrakts machten die Mainzer keine Angaben.