Mainz - Frankfurt LIVE: Bundesliga im TV, Stream & Ticker

SPORT1 22.03.2026 • 13:16 Uhr Am heutigen Sonntag, 22. März 2026 trifft der 1. FSV Mainz 05 um 15:30 Uhr auf Eintracht Frankfurt.

Die Ausgangslage verspricht ein intensives und richtungsweisendes Bundesliga-Duell. Mainz kämpft weiterhin um den Klassenerhalt, während die Eintracht nach wie vor Chancen auf die internationalen Plätze hat.

Mainz 05: Stabil, aber weiterhin unter Druck

Unter Trainer Urs Fischer haben sich die Mainzer spürbar stabilisiert. Seit mehreren Spielen ist das Team ungeschlagen, darunter ein wichtiger 2:0‑Erfolg gegen Werder Bremen, der zusätzliches Selbstvertrauen gegeben hat. Dazu kommen zuletzt mehrere Remis, die zeigen, dass die Mannschaft kompakter und schwerer zu schlagen ist. Gleichzeitig bleiben Verletzungssorgen und der hohe Belastungsrhythmus – inklusive internationaler Partien – ein Thema. Mainz muss erneut über Disziplin, Kompaktheit und hohe Laufintensität kommen, um gegen Frankfurt zu bestehen.

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Eintracht Frankfurt: Defensiv gefestigt, mit Blick nach Europa

Die Eintracht reist als Tabellensiebter an und hat unter Albert Riera sichtbar an Struktur gewonnen. Aus den vergangenen drei Ligaspielen holte Frankfurt zwei Siege und wirkt defensiv deutlich stabiler als noch zu Saisonbeginn. Das jüngste 1:0 gegen Heidenheim unterstreicht diese Entwicklung. Insgesamt befindet sich Frankfurt in einer besseren Ausgangssituation als der Gastgeber und besitzt die individuell stärkeren Spieler, besonders in der Offensive.

Statistik & Bilanz: Fast alles möglich