Mainz will Geschichte schreiben: "Geschieht nicht jedes Jahr"

SID 18.03.2026 • 14:28 Uhr Der Bundesligist könnte erstmals im Europapokal in ein Viertelfinale einziehen. Das Selbstvertrauen ist groß.

Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League gegen Sigma Olmütz am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) an die historische Chance für den Klub erinnert.

„Wir können Geschichte schreiben“, sagte der Schweizer am Mittwoch und fügte an: „Viertelfinale in der Conference League, das geschieht nicht jedes Jahr. Das muss einem bewusst sein.“

Ein Weiterkommen würde für die Rheinhessen das erste Europapokal-Viertelfinale in der Vereinsgeschichte bedeuten. Fischer warnte aber vor einem „harten Stück Arbeit“, dies habe bereits das Hinspiel beim tschechischen Pokalsieger gezeigt. Dort hatten die Mainzer in der vergangenen Woche ein 0:0 erreicht.