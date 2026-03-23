Medien: Book Kandidat auf Kehl-Nachfolge

SID 23.03.2026 • 05:48 Uhr Bei der Suche taucht ein überraschender Name auf. Kehl hingegen hat bereits den nächsten Posten in Aussicht.

Borussia Dortmund sieht sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Sebastian Kehl Medienberichten zufolge auch in der 2. Fußball-Bundesliga um. Als Kandidat für den nun vakanten Posten des Sportdirektors gelte Nils-Ole Book von der SV Elversberg, berichten der kicker und Sky übereinstimmend.

Der 40-Jährige gilt als Mann mit hervorragendem Auge für Talente, der Sportvorstand verantwortete große Teile des Aufstiegs der kleinen SVE aus der Viertklassigkeit bis an das Tor zur Bundesliga. Dabei empfahlen sich Spieler wie der heutige Nationalstürmer Nick Woltemade (Newcastle United) oder Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) für höhere Aufgaben.

WAZ und Ruhr Nachrichten zufolge ist hingegen Markus Krösche von Eintracht Frankfurt keine heiße Spur. Sehr wahrscheinlich ist eine baldige Klärung der Personalie – der neue Mann soll entscheidend Einfluss auf die Planung der kommenden Saison nehmen, unter anderem stehen weitere Vertragsverhandlungen mit Schlüsselspieler Nico Schlotterbeck an.