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Mehrere Werder-Fans nach Vorfällen in Wolfsburg festgenommen

Mehrere Werder-Fans nach Vorfällen in Wolfsburg festgenommen

Laut Polizei wurden Bremer Anhänger nach Angriffen auf Ordner festgenommen. Die Fanhilfe spricht dagegen von überhartem Vorgehen der Einsatzkräfte.
Bremer Fans standen in Wolfsburg im Fokus
Bremer Fans standen in Wolfsburg im Fokus
© IMAGO/Sven Simon/SID/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON
SID
Laut Polizei wurden Bremer Anhänger nach Angriffen auf Ordner festgenommen. Die Fanhilfe spricht dagegen von überhartem Vorgehen der Einsatzkräfte.

Am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Laut der Polizei Wolfsburg soll es mehrere Festnahmen von Werder-Fans gegeben haben. Die Fanhilfe Bremen warf der Polizei dagegen „massive Übergriffe“ vor.

Wie der gastgebende VfL Wolfsburg mitteilte, habe es „im Bereich des Gästeeingangs nach einem Versuch, nicht erlaubte Fanmaterialien einzuschmuggeln, einen massiven Angriff auf Wolfsburger Ordner“ gegeben, anschließend sei „eine polizeiliche Maßnahme gegen Fans von Werder Bremen“ gefolgt. Teile der organisierten Werder-Fans blieben dem Abstiegsduell daraufhin augenscheinlich fern.

Laut der Polizei sollen Ordner durch Gästefans „massiv angegriffen“ worden sein, „sodass unsere Einsatzkräfte einschreiten mussten“, hieß es: „Ein Polizeibeamter wurde tätlich angegriffen und verletzt. Er ist weiter dienstfähig.“

Von „Polizeigewalt in Wolfsburg“ schrieb dagegen die Bremer Fanhilfe am Samstagnachmittag. „Berichtet werden gezielte Schläge – sogar gegen bereits am Boden liegende Personen – sowie aggressives Vorgehen gegen eine größere Gruppe von Fans. Erste Verletzungen, darunter Platzwunden, sind bereits bekannt“, schrieb die Fanhilfe in den Sozialen Medien.

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