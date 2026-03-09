Meister? Bayer-Boss lässt aufhorchen

SPORT1 09.03.2026 • 10:06 Uhr Bayer Leverkusen ist in dieser Bundesliga-Saison weit davon entfernt, den FC Bayern zu ärgern. Geht es nach Fernando Carro, soll sich das in Zukunft aber wieder ändern.

Was in dieser Saison nicht gelingt, soll schon bald wieder ganz anders aussehen: Fernando Carro hat klargestellt, dass er mit Bayer Leverkusen in absehbarer Zeit wieder ernsthaft im Kampf um die Meisterschaft mitmischen will.

In einem Interview mit der Sport Bild bekräftigte der Geschäftsführer der Werkself seinen Anspruch, die Bundesliga erneut für sich zu entscheiden. Als realistischen Zeitpunkt nannte er „2028 oder 2029“ und konkretisierte damit seine Prognose. Leverkusen hatte in der Saison 2023/24, damals unter Trainer Xabi Alonso, erstmals die Meisterschaft gewonnen.

Bundesliga: Carro stört sich an Bayern-Dominanz

Dass die Rheinländer in dieser Saison weit hinter der Spitze zurückliegen und der FC Bayern unantastbar scheint, ärgert Carro. „Es schmerzt mich, dass Bayern die Liga so dominiert. Natürlich verfügen sie über ein dreimal so großes Budget wie wir, aber über die Jahre haben sie auch enorm gute Arbeit geleistet. Trotzdem muss man versuchen, ihnen das Leben schwerzumachen – und genau das ist uns 2024 gelungen“, betonte der 61-Jährige.

Sein Ehrgeiz bleibt ungebrochen. „Eigentlich will ich die Nummer 1 der Welt sein. Ich weiß ja, dass unsere Ressourcen nicht vergleichbar sind mit denen von Paris, Bayern oder Manchester City. Aber das akzeptiert der Mensch Carro nicht“, stellte er bereits im Dezember im Podcast „The Human Side of Leadership“ klar. „Wir wollen in den Top 16 in Europa und in den Top 4 in Deutschland sein. Der Mensch Carro will immer die Nummer 1 sein – in Deutschland und in Europa.“