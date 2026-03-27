"Menschlich war er eine Null" - Ex-Bayern-Star attackiert van Gaal

Niklas Senger 27.03.2026 • 17:11 Uhr Luca Toni erhebt abermals schwere Vorwürfe gegen Louis van Gaal. In seiner Karriere hat der Italiener seinen ehemaligen Trainer bereits mehrmals attackiert.

Zwei Jahre lang trainierte Louis van Gaal den FC Bayern München und führte den Rekordmeister in der Saison 2009/10 zum Double. Mit dem ehemaligen Stürmer Luca Toni wird allerdings wohl keine Freundschaft mehr entstehen.

In der Sendung „You’ll never talk alone“ bei DAZN äußerte Toni abermals seine Abneigung gegenüber dem Niederländer. „Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Aber bei den menschlichen Beziehungen war er eine Null“, meinte der 48-Jährige.

Der genaue Vorwurf lautet demnach, dass van Gaal versucht habe, sich auf Kosten prominenter Spieler zu profilieren. „Er hatte Lúcio schon weggeschickt. Er wollte mich wegschicken. Er wollte Franck (Ribéry, Anm. d. Red.) aus der Mannschaft haben“, behauptete Toni und fügte an: „Es hat viele Probleme mit van Gaal gegeben. Aber das ist nur eines davon. Wir könnten eine Sendung von fünf Stunden darüber machen.“

2010: Toni flüchtet nach öffentlicher Kritik im Winter

Während van Gaal nach der Meisterschaft eine weitere, weniger erfolgreiche Saison antrat, verließ Toni den FCB bereits Anfang 2010 im Winter der Vorsaison. Schon vor seinem Abgang hatte der Italiener öffentlich erklärt, sein Verhältnis zu van Gaal sei „so gut wie am Ende“ und berichtete von „Zermürbung von vier langen Monaten voller Entbehrungen und Unverständnis mit dem aktuellen Trainer.“

Aufgrund dieser Aussagen wurde Toni für das anschließende Champions-League-Spiel gegen Maccabi Haifa suspendiert.

In den folgenden Jahren sollte der Stürmer aber noch öfter gegen van Gaal nachtreten. So warf er dem Trainer einst vor: „Er behandelt Spieler wie austauschbare Objekte.“ Der Hintergrund dieser Aussage war, dass van Gaal ihn gleich nach seiner Ankunft in München am Kragen gepackt und angeschrien habe.

„Ich nickte einfach und sagte dazu: ‘Ja, ja, ja, ja.‘ Als der Trainer irgendwann weg war, ließ ich mir alles von Diego Contento übersetzen. Es ging wohl nur darum, dass er derjenige sei, der das Sagen habe. Und ich, auch wenn ich Toni heiße, mich an seine Regeln zu halten habe“, erinnerte er sich.

Toni über van Gaal: „Er ließ die Hosen runter“

Auch im Jahr 2011 erhob Toni schwere Vorwürfe und teilte der Sport Bild mit: „Der Trainer wollte uns klarmachen, dass er jeden Spieler auswechseln kann – egal, wie er heißt, weil er Eier hat. Um das zu demonstrieren, ließ er die Hosen runter. So etwas habe ich noch nie erlebt, das war total verrückt. Ich habe aber nicht viel gesehen. Ich saß nicht in der ersten Reihe.“