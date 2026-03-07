Mintzlaff als Aufsichtsratschef von RB Leipzig wiedergewählt

SID 07.03.2026 • 15:25 Uhr Mintzlaff war von 2014 bis 2022 Geschäftsführer von RB Leipzig.

Oliver Mintzlaff ist bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig als Vorsitzender des Aufsichtsrats wiedergewählt worden. Der 50-Jährige wurde am Samstag im Rahmen der ordentlichen Versammlung des RB Leipzig e.V. von 182 Mitgliedern in seinem Amt bestätigt.

Mintzlaff, der seit 2022 Teil der Geschäftsführung des Mutterkonzerns Red Bull GmbH ist, war von 2014 bis 2022 als Geschäftsführer von RB Leipzig tätig und prägte in dieser Zeit den sportlichen Aufstieg des Klubs bis in die Spitzengruppe der Bundesliga sowie in den internationalen Wettbewerb.