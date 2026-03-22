„Mir fehlen die Worte“: Bayer steht sich selbst im Weg

SID 22.03.2026 • 06:08 Uhr Nach dem Remis in Heidenheim schlägt Leverkusens Kapitän Alarm. Trainer Kasper Hjulmand erhöht den Druck.

Nach dem nächsten unnötigen Ausrutscher hat Robert Andrich seinen Mitspielern von Bayer Leverkusen ins Gewissen geredet und mehr Entschlossenheit im Rennen um die erneute Teilnahme an der Champions League gefordert. „Wir haben es heute gesehen, wir haben es vor ein paar Wochen schon gesehen, dass es nicht einfach reicht, nur ein bisschen zu zocken“, sagte der Kapitän bei Sky: „Das wird nicht funktionieren – selbst gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich absteigt.“

Was Andrich meinte: Wieder einmal hatte die Werkself beim 3:3 (2:0) beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim Punkte verspielt, wieder einmal hatte dies auch an der fehlenden Intensität gelegen. 2:0 geführt, 3:2 geführt – und doch nicht gewonnen. Auch Andrich hatte sich zum wiederholten Male einen Aussetzer geleistet und den Foulelfmeter vor dem 2:2 verschuldet.

„Mir fehlen so ein bisschen die Worte“, sagte Mark Flekken bei DAZN nach dem Dämpfer, in der Sportschau ergänzte der Torhüter: „Wenn du um die Champions League kämpfst, darfst du solche Spiele nicht herschenken.“

Die Bilanz seit Mitte Januar dürfte den Leverkusener Verantwortlichen zunehmend Sorgen machen. In den vergangenen neun Pflichtspielen gelang nur ein Sieg – in der Bundesliga endeten dabei fünf von sechs Spielen nur unentschieden. Nach der Länderspielpause wartet das Heimspiel gegen den Vorletzten VfL Wolfsburg auf die Rheinländer.