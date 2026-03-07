"Müller 2.0": Eberl von Bayern-Star begeistert

Daniel Höhn 07.03.2026 • 20:20 Uhr Max Eberl hat Aleksandar Pavlovic in höchsten Tönen gelobt – und ihn mit einer Vereinslegende verglichen.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat in höchsten Tönen von Aleksandar Pavlovic geschwärmt.

„Aleks hat sich das erarbeitet und erkämpft. Er war im Jugendbereich nie unumstritten, er galt nie als das Top-Talent. Er hat sich die Chance bei Thomas Tuchel damals hart erarbeitet und sich reingebissen“, sagte Eberl.

„Er hat das Zeug dazu, Müller 2.0 zu werden“

Seit 2011 spielt Pavlovic beim FC Bayern, ehe ihm unter Tuchel im Jahr 2023 sein Durchbruch gelang. Mittlerweile ist er an der Seite von Joshua Kimmich kaum noch wegzudenken.

Laut Eberl sei Pavlovic „auf einem guten Weg, er ist 21, aber was er macht, wie er marschiert, wie er lernt von Größen wie Leon (Goretzka, Anm. d. Red.): Er hat das Zeug dazu, Müller 2.0 zu werden“.

Eberl sprach damit Thomas Müller an, der auch die Münchner Jugend durchlaufen hatte und insgesamt 25 Jahre beim Rekordmeister spielte, ehe es ihn im vergangenen Sommer nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps zog.

In der aktuellen Saison hat Pavlovic 33 Pflichtspiele absolviert. Drei Tore und eine Vorlage stehen bislang in seiner Bilanz. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

Auch Nagelsmann schwärmt von Pavlovic

Doch nicht nur in München machte Pavlovic eine gute Figur – auch in der Nationalmannschaft überzeugte er. „Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau“, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann im kicker gelobt.