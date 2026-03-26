Musiala trainiert individuell beim FC Bayern

SID 26.03.2026 • 14:01 Uhr Der 23-Jährige habe "erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten linken Sprunggelenk" wieder auf dem Rasen trainiert.

WM-Hoffnungsträger Jamal Musiala ist nach seiner kurzen Zwangspause wieder ins Training bei Bayern München eingestiegen. Der 23-Jährige habe „erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“ wieder auf dem Rasen trainiert, teilte der Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit.

Musiala, der wegen der körperlichen Beschwerden von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die ersten Länderspiele des WM-Jahres nominiert worden war, habe „am Vormittag eine individuelle Einheit mit Ball auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße“ absolviert.

In Musialas Abwesenheit trifft Deutschland am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz. Drei Tage später geht es in Stuttgart gegen Ghana. Der Offensivspieler ist von Nagelsmann für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant.