Bitterer Rückschlag für Gladbach-Profi

SID 03.03.2026 • 15:41 Uhr Flügelspieler Robin Hack bestritt in dieser Saison erst fünf Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach. Jetzt wird er dem Klub erneut fehlen.

Nächster gesundheitlicher Rückschlag für Robin Hack: Der Flügelspieler vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich erneut verletzt und muss weiter auf sein Comeback warten.

„Bei Robin lief eigentlich alles super, doch jetzt hat er sich am vergangenen Freitag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen“, zitierte die Rheinische Post am Dienstag Trainer Eugen Polanski: „Dementsprechend fällt er wieder länger aus.“

Gladbach: Knieverletzung bremste Hack aus

Hack bestritt in dieser Saison bislang nur fünf Pflichtspiele für die Gladbacher. Im vergangenen September hatte er sich einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Unmittelbar nach seiner Rückkehr Ende November verhinderten dann anhaltende Beschwerden im Knie weitere Einsätze für die Borussia.

Derweil kehrte Nathan Ngoumou nach seinem im April erlittenen Riss der rechten Achillessehne wieder in das Mannschaftstraining zurück. „Bei Nathan müssen wir schauen, dass wir ihn langsam aufbelasten. Er ist schon noch sehr weit weg vom Bundesliga-Kader“, sagte Polanski: „Trotzdem ist es für ihn und auch für uns erfreulich.“