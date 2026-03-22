Nagelsmann-Entscheidung wundert Kovac

SID 22.03.2026 • 10:18 Uhr BVB-Trainer Niko Kovac zeigt sich verwundert bezüglich einer Personaleintscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Niko Kovac hat kein Verständnis für die Nicht-Nominierung von Maximilian Beier für die anstehenden Länderspiele.

„Ich persönlich hätte ihn mitgenommen, aber ich bin nicht der Bundestrainer“, sagte der Coach von Borussia Dortmund nach dem Bundesliga-Sieg gegen den Hamburger SV (3:2). Beier hatte am Samstagabend unter anderem zwei Elfmeter herausgeholt.

Kovac bricht Lanze für BVB-Star Beier

Aus Sicht des BVB-Trainers hätte es „viele, viele Gründe“ gegeben, um Beier für die ersten Tests des WM-Jahres zu nominieren. „Sehr viel mehr Gründe als nicht“, ergänzte Kovac: „Aber der Bundestrainer entscheidet.“

Die Leistung des siebenmaligen Nationalspielers spreche für sich. „Ich glaube daran, dass er zur WM fährt. Denn so etwas brauchen wir bei einer WM“, sagte Kovac.

DFB-Coach Julian Nagelsmann verzichtet in den Partien am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana auf Beier. Zuletzt hatte der 23-Jährige im Oktober zum Aufgebot gehört. Auch BVB-Profi Karim Adeyemi fehlt im ersten Kader des WM-Jahres. Nominiert sind dagegen die Dortmunder Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Felix Nmecha.