Aleksandar Pavlovic ist beim Fußball-Meister Bayern München ins Training zurückgekehrt. Vier Tage nach seiner verletzungsbedingten Absage für den Start ins WM-Jahr mit der Nationalmannschaft wegen Hüftbeschwerden absolvierte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Auch Jamal Musiala (nach Sprunggelenkverletzung) und Alphonso Davies (nach Oberschenkelverletzung) trainierten am Freitag erneut individuell.
Nach DFB-Absage: Pavlovic wieder im Bayern-Training
Der 21-Jährige war für den Start ins WM-Jahr mit der Nationalmannschaft vorgesehen, musste aber passen.
Bayern statt DFB: Aleksandar Pavlovic
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Pavlovic hatte aufgrund der Hüftprobleme für die Länderspiele in Basel gegen die Schweiz am Freitagabend (20.45 Uhr/RTL) und gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart passen müssen. Dem FC Bayern hatte er auch schon in der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (4:0) in der Vorwoche gefehlt.