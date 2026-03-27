Nach DFB-Absage: Pavlovic wieder im Bayern-Training

SID 27.03.2026 • 15:04 Uhr Der 21-Jährige war für den Start ins WM-Jahr mit der Nationalmannschaft vorgesehen, musste aber passen.

Aleksandar Pavlovic ist beim Fußball-Meister Bayern München ins Training zurückgekehrt. Vier Tage nach seiner verletzungsbedingten Absage für den Start ins WM-Jahr mit der Nationalmannschaft wegen Hüftbeschwerden absolvierte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Auch Jamal Musiala (nach Sprunggelenkverletzung) und Alphonso Davies (nach Oberschenkelverletzung) trainierten am Freitag erneut individuell.