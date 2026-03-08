Nach Leipziger "Willenssieg": Schäfer warnt vor Undav und Co.

SID 08.03.2026 • 05:42 Uhr In Leipzig herrscht nach dem Sieg gegen Augsburg keine Feierlaune - der Sport-Geschäftsführer mahnt.

Selbst Marcel Schäfer hatte es in einer wilden Schlussphase nicht mehr auf dem Platz gehalten. Es sei das erste Mal gewesen, „dass ich nicht mehr gesessen war in der 90. Minute. Ich bin eigentlich recht ruhig, ausgeglichen. Das war heute nicht der Fall - das spricht nicht für unsere Leistung“, sagte der Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig nach dem glücklichen 2:1 (0:1) gegen den FC Augsburg.

Bis zum Abpfiff hatte Leipzig zittern müssen, am Ende reichte es dank Yan Diomande (76.) und einem Eigentor von Arthur Chaves (90.+2) zu drei Punkten im Rennen um die Champions-League-Plätze. Der „Willenssieg“ gebe der Mannschaft auch „irgendwo ein Stück weit Selbstbewusstsein“, sagte Schäfer, „aber man muss schon ganz klar rausstellen, dass es ein paar Dinge gibt, die wir so nicht machen dürfen“. Vor allem nicht mit Blick auf die kommenden Wochen. Dann trifft der Tabellenfünfte (47 Punkte) auf die direkten Konkurrenten VfB Stuttgart (47) und TSG Hoffenheim (49).