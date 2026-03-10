Newsticker
Nach Tumulten: VfL-Keeper für ein Spiel gesperrt

Wolfsburgs Ersatztorwart Marius Müller wird vom DFB für ein Spiel gesperrt. Der 32-Jährige sah gegen den HSV nach Schlusspfiff Rot.
Ersatztorwart Marius Müller wird dem abstiegsbedrohten Bundesligisten VfL Wolfsburg beim Debüt des neuen Trainers Dieter Hecking fehlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 32-Jährigen für ein Spiel, nachdem Müller nach den Tumulten im Anschluss an die Partie gegen den Hamburger SV am vergangenen Samstag (1:2) die Rote Karte gesehen hatte.

Damit verpasst Müller das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Champions-League-Kandidaten TSG Hoffenheim. Dort wird Hecking seine Premiere geben, der 61-Jährige war am Sonntag auf Daniel Bauer als Trainer gefolgt.

Der Rückkehrer, der Wolfsburg schon von 2013 bis 2016 betreut hatte, soll den Tabellen-17. vor dem ersten Abstieg aus der Bundesliga bewahren.

