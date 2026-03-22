Nagelsmann, aufgepasst: Undav schon in WM-Form

SID 22.03.2026 • 21:27 Uhr Deniz Undav zeigt sich vor den anstehenden Länderspielen in starker Verfassung. Der VfB klettert dank drei Torbeteiligungen des DFB-Stars auf Rang drei.

Immer wieder Deniz Undav: Dank seines unaufhaltsamen Nationalstürmers hat der VfB Stuttgart Big Points im Rennen um die Champions League eingefahren. Drei Tage nach dem Aus im Europa-League-Achtelfinale traf Undav beim 5:2 (3:0) im Schwaben-Duell beim FC Augsburg im sechsten Bundesliga-Spiel in Serie, der VfB kletterte zum Abschluss des 27. Spieltags auf Rang drei.

Neben Doppelpacker Undav (12./58.), der seine Saisontore 17 und 18 erzielte, sorgten Tiago Tomás (29.), Nikolas Nartey (31.) und Ermedin Demirovic (83.) für den Auswärtssieg. Der Vorsprung auf die Verfolger RB Leipzig und TSG Hoffenheim beträgt zu Beginn der Länderspielpause drei Punkte, auf Bayer Leverkusen sind es nach dessen Patzer in Heidenheim (3:3) sogar sieben Zähler.

Fabian Rieder (57.) und Anton Kade (72.) trafen für Augsburg, das die dritte Niederlage in Serie und die erste Heimpleite unter Trainer Manuel Baum kassierte. Achtmal nacheinander hatte der FCA zuvor in der heimischen WWK Arena nicht verloren, wie schon in der Saison 2011/12 endete die Rekordserie nun aber gegen den VfB.

„Es war keine perfekte Woche. Wir wollten eine Reaktion zeigen nach dem Aus, die Wut mitnehmen. Das haben wir heute gezeigt. Es war ein klar verdienter Sieg“, resümierte Undav nach der Partie bei DAZN.

Bundesliga: Stuttgart stellt Klubrekord ein

„Wir lieben ja Bretter, egal, wie dick sie sind“, hatte Baum sein Team im Vorfeld bildlich auf den Favoriten eingeschworen: „Es gibt verschiedene Bohrer. Den Bohrer müssen wir auf scharf stellen, wir brauchen da eine Schlagbohr-Maschine.“

Doch die Stuttgarter, die Trainer Sebastian Hoeneß im Vergleich zum Donnerstag beim 0:2 in Porto auf fünf Positionen veränderte, lieferten dafür überhaupt keine Angriffsfläche. Undav schob nach einer Hereingabe von Angelo Stiller und einer unglücklichen Verlängerung von FCA-Keeper Finn Dahmen abgebrüht ein. Der VfB traf damit in jedem seiner letzten 18 Liga-Auswärtsspiele – und stellte damit den Klubrekord aus den Jahren 1984 und 1985 ein.

Die Gäste kombinierten nach Belieben. Tomás hatte nach einem feinen Hackenpass von Nartey leichtes Spiel, nur 110 Sekunden später traf der Assistgeber auf Vorarbeit von Maximilian Mittelstädt selbst.