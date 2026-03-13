Nervosität vor BL-Rückkehr: Heckings "schlimmste halbe Stunde"

SID 13.03.2026 • 05:36 Uhr Der 61-Jährige wird nach zehn Jahren wieder an der Seitenlinie der Wölfe stehen.

Dieter Hecking blickt seiner Rückkehr auf die Trainerbank des VfL Wolfsburg mit Spannung entgegen – eine Phase vor dem Anpfiff würde der 61-Jährige allerdings am liebsten überspringen. "Die halbe Stunde von 15.00 Uhr, wenn ich meine Interviews gemacht habe, bis 15.30 Uhr, ist die schlimmste halbe Stunde", sagte Hecking vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Da weiß ich nie, was ich machen soll. Dann habe ich mein Handy in der Hand und gucke mir die Ergebnisse der zwölften brasilianischen Liga an", erzählte Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Außerdem esse er in dieser Phase "auch allen Scheiß. Süßigkeiten, die irgendwo rumliegen, um die Anspannung zu verdrängen." Sobald der Anpfiff ertönt, kehrt jedoch Ruhe ein. "Wenn das Spiel dann losgeht, habe ich mein Wässerchen in der Hand, und dann geht das auch."