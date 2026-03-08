Offiziell! Neuer Wolfsburg-Trainer steht fest

Maximilian Huber 08.03.2026 • 16:34 Uhr Dieter Hecking soll den VfL Wolfsburg vor dem Abstieg retten. Der 61-Jährige folgt bei den Niedersachsen auf den am Morgen freigestellten Daniel Bauer.

Nun ist es offiziell: Dieter Hecking soll den VfL Wolfsburg vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga retten.

Wie die Niedersachsen am Sonntag bekanntgaben, übernimmt der 61-Jährige das Amt des Cheftrainers. Hecking folgt in Wolfsburg auf Daniel Bauer, der nach der 1:2-Heimpleite gegen den Hamburger SV freigestellt wurde. Auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen wurde von seinen Aufgaben entbunden.

„Dieter Hecking bringt genau die Erfahrung mit, die wir in der aktuellen Situation brauchen“, wird Sportdirektor Pirmin Schwegler in einer Pressemitteilung zitiert.

„Er kennt das Umfeld und auch die Anforderungen der Bundesliga sehr genau. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft mit seiner Ruhe, seiner Expertise und seiner klaren Linie die nötige Stabilität geben wird, um unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen.“

Hecking kehrt nach Wolfsburg zurück

Wolfsburg rutschte nach drei Niederlagen in Folge auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Teile der aktiven Fanszene hatten sich nach der Pleite gegen den HSV vom Team abgewendet und massiv Pyrotechnik gezündet.

Hecking trainierte zuletzt den VfL Bochum und stieg mit dem Ruhrpott-Klub ins Unterhaus ab. Von 2013 bis 2016 war der 61-Jährige bereits als Cheftrainer in Wolfsburg tätig und gewann mit dem Klub 2015 den DFB-Pokal. Hecking führte die Niedersachsen in dieser Spielzeit auch zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga.