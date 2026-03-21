Pavlovic verletzt: Reise zum DFB-Team fraglich

SID 21.03.2026 • 18:35 Uhr Der 22-Jährige klagt über Hüftbeschwerden. Die Bayern prüfen, ob eine Reise zur Nationalmannschaft sinnvoll ist.

Hinter der Reise des Mittelfeldspielers Aleksandar Pavlovic zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht ein Fragezeichen. „Wir werden das besprechen“, kündigte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund nach dem Bundesliga-Heimsieg gegen Union Berlin (4:0) an.

Der 22-Jährige, der die Partie am Samstag aufgrund von Hüftbeschwerden verpasst hatte, habe „sehr viel gespielt in letzter Zeit und heute über Beschwerden geklagt“, berichtete Freund: „Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein.“

Pavlovic war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Länderspielpause nominiert worden. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in den ersten Tests des WM-Jahres am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.