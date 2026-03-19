Polanski vor Derby: „Bereit sein für alles, was kommt“

SID 19.03.2026 • 14:04 Uhr Der Mönchengladbacher Trainer weiß um die Bedeutung des Duells mit dem 1. FC Köln. Sorgen hat er aber nicht.

Trainer Eugen Polanski schaut mit Vorfreude auf das Derby von Borussia Mönchengladbach beim Erzrivalen 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr). „Die Jungs müssen liefern. Aber es herrscht eher Vorfreude als Druck“, sagte der 40-Jährige vor dem richtungsweisenden Spiel für beide Klubs am 27. Bundesliga-Spieltag. „Wir müssen bereit sein für alles, was kommt.“ Es komme „auf die Basics an. Es werden sehr viele Emotionen im Spiel sein.“

Der FC liegt mit 25 Punkten nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz, doch auch die Borussia (28) muss noch nach unten blicken. Das Hinspiel gewann Gladbach gegen den zu diesem Saisonzeitpunkt in der oberen Tabellenhälfte liegenden Aufsteiger mit 3:1 und verließ die Abstiegszone. Köln gewann in der Rückrunde bislang nur zweimal, der Trend zeigt nach unten.

Polanski, der auch als Profi für die Borussia im rheinischen Derby aufgelaufen war, empfindet den Druck als Coach als „größer“ und begründete: „Du musst für eine relativ große Gruppe sorgen.“ Auch wenn das Spiel auf dem Papier „so wichtig wie jedes andere“ sei, verwies der Coach auf die besondere emotionale Komponente: „Wir wissen Bescheid, dass es doch noch einmal eine andere Bedeutung hat für unsere Fans, für den Verein.“