Pyrotechnik: 220.000 Euro Strafe für Köln

SID 25.03.2026 • 12:23 Uhr Die FC-Anhänger hatten in der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Dem 1. FC Köln kommt der Einsatz von Pyrotechnik durch seine Anhänger erneut teuer zu stehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Aufsteiger wegen Vergehen aus dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern mit einer Geldstrafe von 220.000 Euro. Davon kann der Verein bis zu 73.000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.