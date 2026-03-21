Bayern-Fans werden im DFB-Zoff deutlich

Moritz Pleßmann 21.03.2026 • 18:28 Uhr Die Fans des FC Bayern positionieren sich klar in der Debatte um die Meister der Regionalligen. Ein Teil der Kritik richtet sich gegen den eigenen Landesverband.

Die Debatte um die Regionalliga-Reform und den damit verbundenen Aufstiegsregelungen in die 3. Liga sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Die Fans des FC Bayern München positionierten sich deutlich.

Im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (4:0) präsentierte die Südkurve ein Banner mit der Aufschrift „Meister müssen aufsteigen! BFV-Privileg eigener Regionalliga abschaffen“. Der BFV ist der Bayerische Fußball-Verband und der größte Landesverband des DFB.

Seit der Regionalliga-Reform 2012, in der die vierthöchste Spielklasse auf fünf Ligen aufgestockt wurde, besitzt der BFV eine „eigene“ Regionalliga. Zuvor spielten die Mannschaften aus Bayern in der Regionalliga Süd.

Regionalliga: Keine Aufstiegsgarantie für Meister

Dennoch gibt es weiterhin keine Garantie für den Meister der Regionalliga Bayern, in die 3. Liga aufzusteigen.

Lediglich die Meister der Staffeln West und Südwest steigen sicher auf, unter den drei anderen Staffeln (neben Bayern Nordost und Nord) wird im jährlichen Wechseln ein fester Aufsteiger sowie ein insgesamt vierter Aufsteiger durch ein Playoff-Duell ausgemacht.

Daher wird seit langer Zeit der Wunsch groß, die Regionalligen anders zu verteilen, sodass jeder Meister auch aufsteigen kann. Eine Reduzierung auf vier Staffeln wurde dabei bereits diskutiert.