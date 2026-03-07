Ricken bestätigt: Brandt verlässt BVB im Sommer

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt wird Borussia Dortmund im Sommer ablösefrei verlassen. Das teilte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln am Samstag mit. „Wir haben Gespräche geführt, und man hat sich geeinigt, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird“, sagte Ricken bei Sky. Brandt (29) spielt seit 2019 beim BVB.

Der Offensivspieler, der in dieser Saison bereits zehn Pflichtspieltore erzielt hat, war vor sieben Jahren von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt. Aktuell bringt er es auf 298 Pflichtspiele und 56 Tore für die Dortmunder. „Beide Seiten sind zu dem Entschluss gekommen, dass es etwas anderes geben wird“, sagte Trainer Niko Kovac bei Sky: „Jetzt wollen wir die nächsten Spiele mit Jule erfolgreich bestreiten.“