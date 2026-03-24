Rolfes stärkt Hjulmand: Trainerwechsel „kein Szenario“

SID 24.03.2026 • 11:54 Uhr Die Leverkusener stecken in einer Krise. Für Simon Rolfes aber kein Grund, auf der Trainerposition zu handeln.

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hat Trainer Kasper Hjulmand trotz der gefährdeten Saisonziele eine Jobgarantie ausgesprochen. „Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen“, sagte Rolfes der Bild: „Für uns ist klar: Wir wollen in dieser Konstellation erfolgreich sein. Es bieten sich noch immer alle Chancen, unser Saisonziel zu erreichen.“

Die Werkself droht als Tabellensechster die anvisierte Champions-League-Qualifikation zu verpassen, das 3:3 nach einer 2:0-Führung beim designierten Absteiger 1. FC Heidenheim war am vergangenen Samstag der nächste Dämpfer und erhöhte den Druck auf Hjulmand. In den vergangenen neun Pflichtspielen holten die Rheinländer nur einen Sieg. Heidenheim müsse nun „ein Weckruf sein“, forderte Rolfes, „damit wir es unter dem Druck wieder schaffen, unsere Spiele von der ersten bis zur letzten Minute durchzuziehen“.