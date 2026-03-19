Rückholaktion! FC Bayern gibt Transfer bekannt

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 19.03.2026 • 11:00 Uhr Der FC Bayern verkündet eine Rückholaktion: Die Münchner holen einen Spieler aus der 2. Bundesliga, dessen Leihverein eigentlich auch gerade zugeschlagen hat.

Der FC Bayern holt den deutschen U21-Nationalspieler Noël Aséko zurück. Der 20-Jährige ist derzeit an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen.

Nach Informationen von SPORT1 aktivierte sein Leihklub jüngst eine Kaufoption, die Bayern reagierten jedoch mit der Aktivierung einer Rückkaufklausel.

FC Bayern holt Aséko von Hannover 96 zurück

Der in Berlin geborene Aséko war im Jahr 2022 aus der Jugend von Hertha BSC zum FC Bayern gekommen. In München steht der zentrale Mittelfeldspieler noch bis 2028 unter Vertrag.