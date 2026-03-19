Rückholaktion! FC Bayern gibt Transfer bekannt

Der FC Bayern holt den deutschen U21-Nationalspieler Noël Aséko zurück. Der 20-Jährige ist derzeit an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen.
Bayern gibt Transfer bekannt
Der FC Bayern verkündet eine Rückholaktion: Die Münchner holen einen Spieler aus der 2. Bundesliga, dessen Leihverein eigentlich auch gerade zugeschlagen hat.
Noël Aséko kehrt zum FC Bayern zurück
© IMAGO/osnapix
Nach Informationen von SPORT1 aktivierte sein Leihklub jüngst eine Kaufoption, die Bayern reagierten jedoch mit der Aktivierung einer Rückkaufklausel.
FC Bayern holt Aséko von Hannover 96 zurück
Der in Berlin geborene Aséko war im Jahr 2022 aus der Jugend von Hertha BSC zum FC Bayern gekommen. In München steht der zentrale Mittelfeldspieler noch bis 2028 unter Vertrag.
In der 2. Bundesliga steht Aséko in dieser Saison bei 27 Einsätzen, drei Toren und fünf Vorlagen. Für die deutsche U21 ist er bisher insgesamt fünfmal aufgelaufen.