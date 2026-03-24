Sammer: Book beim BVB eine „fantastische Idee“

SID 24.03.2026 • 09:40 Uhr Der BVB-Berater traut dem neuen Sportdirektor großen Erfolg mit dem BVB zu.

Matthias Sammer hat von Borussia Dortmunds neuem Sportdirektor Ole Book geschwärmt und traut dem 40-Jährigen großen Erfolg mit dem BVB zu. Er habe Book bei Sportchef Lars Ricken als „fantastische Idee“ vorgestellt, sagte der BVB-Berater bei Sky und fügte an: „Die ist nicht nur gut, die ist fantastisch. Sie ist mutig, sie ist eine Herausforderung, aber sie ist analytisch.“

Der Klub sei „zutiefst überzeugt“, dass Book die Aufgabe beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga meistern werde, betonte Sammer, und: „Was er vielleicht noch nicht hat (Titel, Anm. d. Red.), dann bin ich mal mutig und sage, das wird er mit uns bald bekommen.“

Die Westfalen hatten am Sonntag die Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl bekannt gegeben und am Montag Book als Nachfolger vorgestellt. Der 40-Jährige hatte zuvor seit 2017 bei der SV Elversberg gearbeitet und den kleinen Klub aus dem Saarland aus der Viertklassigkeit bis ans Tor zur Bundesliga geführt.