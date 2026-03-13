Sands fehlt St. Pauli bis Saisonende - Blessin erhebt Vorwürfe an Frankfurt-Profi

SPORT1 13.03.2026 • 12:01 Uhr Die Hamburger müssen im Abstiegskampf auf einen wichtigen Stammspieler verzichten. Cheftrainer Alexander Blessin erhebt Vorwürfe gegen Frankfurts Ritsu Doan.

Rückschlag für den FC St. Pauli im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga: Die Hamburger müssen bis zum Ende der laufenden Saison auf Stammspieler James Sands verzichten. Der Mittelfeldmann muss wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.

Sands, der bei 24 Einsätzen in der Liga in dieser Saison 23 Mal in der Startaufstellung stand, hatte sich die Verletzung beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag zugezogen. Die Operation soll bereits am Freitag durchgeführt werden.

Blessin nach Doan-Foul verärgert

Frankfurts Doan hatte Sands mit einem harten Einsteigen zu Fall gebracht. Trainer Alexander Blessin blickte verärgert auf die Szene zurück.

„Bei anderen, größeren Vereinen wäre das jetzt vielleicht ein Thema gewesen; wie kann man so foulen?“ fragte Blessin auf der Pressekonferenz. „Es war ein klares Foul und ist nicht mal als Foul geahndet worden (Es wurde als Foul gewertet, Doan sah für die Aktion die Gelbe Karte; Anm. d. Red.). Wenn man die Füße so einklemmt, mit beiden Beinen, dann müssen die Schiedsrichter das besser schützen. Es sieht zwar nicht gefährlich aus, aber da kann so viel passieren.“

Der Japaner war in der Szene unglücklich ausgerutscht und konnte sein Tackling nicht mehr kontrollieren.

