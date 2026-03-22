Massenschlägerei nach BVB-Spiel

SID 22.03.2026 • 12:45 Uhr Nach dem Spiel zwischen Dortmund und dem HSV geraten Fans beider Klubs aneinander. Die Polizei nimmt zeitweise 152 Personen in Gewahrsam.

Nach der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV (3:2) haben sich am Samstagabend gewaltbereite Fans aus den Lagern der beiden Fußball-Bundesligisten eine Massenschlägerei in der Dortmunder Innenstadt geliefert.

Nach Polizei-Angaben wurden 152 Personen zeitweise in Gewahrsam genommen.

Schlägerei nach BVB-Spiel: Ermittlungen laufen noch

Die Polizei ging mit massiven Kräften vor, um die Auseinandersetzung zu beenden. Informationen über mögliche Verletzte lagen am Sonntag zunächst nicht vor, Strafanzeigen wegen Landfriedensbruchs werden gestellt.