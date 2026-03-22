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Massenschlägerei nach BVB-Spiel

Massenschlägerei nach BVB-Spiel

Nach dem Spiel zwischen Dortmund und dem HSV geraten Fans beider Klubs aneinander. Die Polizei nimmt zeitweise 152 Personen in Gewahrsam.
Maximilian Beier glänzt aktuell beim BVB. Sollte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann mehr mit dem Dortmund-Trainer beschäftigen? Wenn es nach Niko Kovac geht: ja!
SID
Nach dem Spiel zwischen Dortmund und dem HSV geraten Fans beider Klubs aneinander. Die Polizei nimmt zeitweise 152 Personen in Gewahrsam.

Nach der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV (3:2) haben sich am Samstagabend gewaltbereite Fans aus den Lagern der beiden Fußball-Bundesligisten eine Massenschlägerei in der Dortmunder Innenstadt geliefert.

Nach Polizei-Angaben wurden 152 Personen zeitweise in Gewahrsam genommen.

Schlägerei nach BVB-Spiel: Ermittlungen laufen noch

Die Polizei ging mit massiven Kräften vor, um die Auseinandersetzung zu beenden. Informationen über mögliche Verletzte lagen am Sonntag zunächst nicht vor, Strafanzeigen wegen Landfriedensbruchs werden gestellt.

Nähere Einzelheiten sollen nach dem Abschluss der Ermittlungen am Montag bekannt gegeben werden.

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