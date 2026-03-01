Schlotterbeck, du darfst gehen - ein Kommentar zum BVB-Star

Manfred Sedlbauer 01.03.2026 • 23:20 Uhr Die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist auch nach den geplatzten Meisterschaftsträumen völlig offen. Doch seine Vorstellung gegen den FC Bayern München zeigt: Einen Abschied darf ihm jetzt keiner mehr übel nehmen.

War das sein letzter Klassiker für den BVB? Fakt ist: Nico Schlotterbeck war der Hauptakteur an diesem Abend. Der Innenverteidiger entzündete das Stadion, köpfte zum 1:0, ließ Schwarz-Gelb beben.

Plötzlich war der Traum vom Sieg gegen die Bayern greifbar. Ja, später verursachte er den Elfmeter gegen Josip Stanisic. Ja, auch bei der Platzverweis-Diskussion stand er im Mittelpunkt, traf Stanisic mit gestrecktem Bein. Fehler gehören dazu. Leidenschaft auch. Und genau darum geht es.

Schlotterbeck mit Herz-Botschaft an die Fans

Es war vielleicht nicht sein sportlich allerbestes Spiel im Trikot von Borussia Dortmund. Aber es war eines, das alles sagte. 100 Prozent Einsatz. 100 Prozent Emotion. 100 Prozent Identifikation.

Der Bizeps-Jubel nach dem Kopfball – bekannt. Doch diesmal ging es tiefer.

Schlotterbeck sprang auf die Bande, suchte die Nähe zu den Fans, formte mit den Händen ein Herz. Eine Liebeserklärung? Ein Versprechen? Oder schon ein Abschiedsgruß? Nach dem Motto: Ich behalte euch immer in meiner Brust.

Fakt ist: Er wollte es wissen. Solche Nächte gegen die Größten schmecken ihm. Er warf sich in jeden Zweikampf, scheute keinen Kontakt, redete nach Abpfiff wie einer, der seinen Klub mit Stolz vertritt. Keiner konnte ihm vorwerfen, er sei mit dem Kopf schon in England, Spanien oder gar München. Und genau deshalb gilt: Wenn er im Sommer geht, dann mit erhobenem Haupt.

Sportliche Ambition ist kein Verrat

Der BVB spielt eine starke Ligasaison, keine Frage. In vielen Jahren würde dieser Punkteschnitt zur Meisterschaft reichen.

Doch das frühe Pokal-Aus und das bittere Scheitern in der Königsklasse schmerzen. Und Schlotterbeck ist ein Spieler für das ganz große Konzert. Für die ganz großen Bühnen. Sportliche Ambition ist kein Verrat. Sie ist Antrieb.