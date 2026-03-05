Bittere Nachricht für den FC Bayern München! Offensiv-Talent Louis Richter von den FCB-Amateuren hat sich beim Regionalligaspiel gegen Hankofen-Hailing (2:0) schwer verletzt. Der 20-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.
Schock-Diagnose für Bayern-Talent
Erst vier Spiele absolvierte FCB-Juwel Louis Richter nach seinem Comeback - nun erhält er eine niederschmetternde Diagnose.
„Wir wünschen dir von Herzen eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr auf den Platz, Louis!“, schreibt der Rekordmeister auf seiner Webseite. In der laufenden Saison wird Richter aber nicht mehr zum Einsatz kommen, wie der Verein bekannt gab.
Erst im vergangenen Herbst war Richter wegen einer Oberschenkelverletzung für längere Zeit ausgefallen, ehe er im Dezember sein Comeback für die zweite Mannschaft der Bayern feierte.
Ende Februar erzielte er beim 1:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching seinen ersten Saisontreffer.
Der Mittelfeldspieler war bereits 2014 in die Jugend des FC Bayern gekommen und durchlief seither alle Mannschaften. Ein Einsatz im Profikader war Richter bisher noch nicht vergönnt.