Schock-Diagnose für Bayern-Talent

Jakob Lüers 05.03.2026 • 17:39 Uhr Erst vier Spiele absolvierte FCB-Juwel Louis Richter nach seinem Comeback - nun erhält er eine niederschmetternde Diagnose.

Bittere Nachricht für den FC Bayern München! Offensiv-Talent Louis Richter von den FCB-Amateuren hat sich beim Regionalligaspiel gegen Hankofen-Hailing (2:0) schwer verletzt. Der 20-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

„Wir wünschen dir von Herzen eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr auf den Platz, Louis!“, schreibt der Rekordmeister auf seiner Webseite. In der laufenden Saison wird Richter aber nicht mehr zum Einsatz kommen, wie der Verein bekannt gab.

Erst im vergangenen Herbst war Richter wegen einer Oberschenkelverletzung für längere Zeit ausgefallen, ehe er im Dezember sein Comeback für die zweite Mannschaft der Bayern feierte.

Ende Februar erzielte er beim 1:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching seinen ersten Saisontreffer.