Sorgen um DFB-Profi

David Funk 22.03.2026 • 17:10 Uhr Shootingstar Nathaniel Brown erlebt einen bittersüßen Sonntagnachmittag bei der Bundesligapartie seiner Eintracht in Mainz. Muss sich Julian Nagelsmann Sorgen machen?

Nathaniel Brown musste zur Halbzeit der Bundesligapartie zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt (im LIVETICKER) in der Kabine bleiben. Dem jungen Schienenspieler war bereits nach zwölf Minuten Gegenspieler Kaishu Sano unglücklich auf den Knöchel gefallen.

Brown musste im Anschluss behandelt werden, kam allerdings wenig später wieder zurück auf die Wiese. Trotz sichtlicher Probleme eine gute Entscheidung. Denn ausgerechnet der 22-Jährige war es, der in der 20. Minute bei einer Bahoya-Hereingabe perfekt einlief und den 1:1-Ausgleich seiner Frankfurter besorgte.

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Zur Pause waren anscheinend die Schmerzen zu groß. Der ehemalige Nürnberger kehrte diesmal nicht wieder zurück auf den Platz. Ihn ersetzte Ellyes Skhiri.

Sorgen machen sich nun nicht nur die Fans der Eintracht, sondern womöglich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der Brown am Donnerstag erneut für die anstehenden Testspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert hatte.