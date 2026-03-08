Spieler des Tages: Alexander Prass (TSG Hoffenheim)

Den ersten Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere rückte Alexander Prass wie selbstverständlich in den Hintergrund. „Es passieren oft Sachen im Leben, die wichtiger als Fußball sind“, sagte der Offensivspieler der TSG Hoffenheim nach dem 4:2 (2:0) beim 1. FC Heidenheim - und sendete damit die nächste emotionale Botschaft an Ihlas Bebou.
Spieler des Tages: Alexander Prass
Nach seinem Führungstreffer hatte Prass gemeinsam mit den anderen TSG-Profis das Trikot seines Mitspielers hochgehalten. Der traurige Grund: Bebous Frau Amira hatte nach acht Monaten Schwangerschaft kürzlich eine Fehlgeburt. „Wir wollten einfach ein kleines Zeichen setzen, dass wir hinter ihm stehen und ihm das auch zeigen“, sagte Prass.
Es sei der Mannschaft darum gegangen, „sich solidarisch zu zeigen mit einem sehr geschätzten Kameraden und seiner Familie. Deshalb finde ich es toll“, sagte Co-Trainer Moritz Volz, der in Heidenheim den erkrankten Christian Ilzer ersetzt hatte und unter dem die TSG, weiterhin Tabellen-Dritter, sportlich auf Kurs Richtung Champions League blieb.
Nicht zuletzt dank Prass. „Ich freue mich extrem für ihn, dass er sich heute mit zwei Toren belohnt hat“, sagte Volz über den 24-Jährigen: „Wir wissen, was wir an ihm haben. Heute hat er gezeigt, was er für eine Qualität hat.“