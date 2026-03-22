Spieler des Tages: Serge Gnabry (Bayern München)

SID 22.03.2026 • 10:02 Uhr Der Nationalspieler trifft gegen Union doppelt. Mitspieler, Trainer und Verantwortliche schwärmen.

Joshua Kimmich war in Eile, die Kinder zerrten an ihrem Papa, wollten nach Hause, doch für seinen Kumpel Serge Gnabry hatte er natürlich noch ein paar Worte übrig. „Serge? Wahnsinn. Überragend! Zum Glück haben wir den verlängert!“, rief der Kapitän des FC Bayern den Journalisten beim Verlassen der Allianz Arena entgegen – und verabschiedete sich mit einem breiten Grinsen.

Längst vergessen scheinen die Zeiten, in denen Gnabry, oft von Verletzungen geplagt, bei den Bayern dem Anschein nach ganz oben auf der Liste möglicher Abgänge stand. Seinen Vertrag in München hatte der 30-Jährige erst kürzlich bis 2028 verlängert, auch aus der Nationalmannschaft ist er aktuell nicht mehr wegzudenken. Mit zwei Treffern trug Gnabry auch am Samstag maßgeblich zum souveränen 4:0 (2:0) des Rekordmeisters gegen Union Berlin bei.

„Ehrlich gesagt spreche ich immer gern positiv über Serge, sogar noch mehr als über die anderen“, schwärmte Trainer Vincent Kompany im Anschluss: „Er war oft verletzt und hat gefehlt, das hat seiner Konstanz vielleicht ein bisschen geschadet. Aber insgesamt hat er in dieser Saison immer für uns abgeliefert. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, auf dem Platz und in der Kabine.“