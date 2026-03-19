"Spitzenspiel" bei RB: Ilzer erwartet offenen Schlagabtausch

SID 19.03.2026 • 11:36 Uhr Die Hoffenheimer wollen Leipzig im Kampf um die Königsklasse "vor Probleme" stellen.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will die wichtige Begegnung im Kampf um den Einzug in die Champions League am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig mit „viel Überzeugung und mit breiter Brust“ angehen: „Es ist ein Spitzenspiel. Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch. Wir möchten RB vor Probleme stellen.“

Die Kraichgauer rangieren in der Tabelle mit 50 Punkten auf dem dritten Platz, RB liegt mit drei Zählern weniger auf Rang fünf. „Leipzig ist ein Top-Gegner, bei dem man sich intern zutraut, um die deutsche Meisterschaft zu spielen“, sagte Ilzer: „Wir haben eine gute Ausgangslage. Wir wollen uns als Gegner präsentieren, der unangenehm ist.“

Verzichten muss der Österreicher auf den defensiven Mittelfeldspieler Leon Avdullahu. Der Nationalspieler des Kosovo hat im Training eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich erlitten und wird laut Ilzer „mehrere Wochen“ fehlen. „Das ist ein schwerwiegender Ausfall, er hatte eine ganz zentrale Rolle auf einer Schlüsselposition“, sagte der Coach.