Sport Bild: BVB an Sancho-Rückkehr interessiert

SID 18.03.2026 • 08:42 Uhr Laut Informationen des Magazins soll sich Dortmund ernsthaft mit einer erneuten Verpflichtung des Offensivspielers beschäftigen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist offenbar an einer erneuten Rückkehr von Jadon Sancho interessiert. Wie die Sport Bild berichtet, nehme ein Wechsel zur neuen Saison konkretere Züge an und sei realistisch. Derzeit ist der 25-Jährige von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen, im Sommer laufen die Verträge jedoch aus. Sancho wäre dann ablösefrei.

Der englische Nationalspieler hatte von 2017 bis 2021 beim BVB gespielt und in seinem letzten Jahr den DFB-Pokal gewonnen, ehe er für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester wechselte. 2024 war er bereits erstmals leihweise zurückgekehrt. Damals erreichte er mit den Borussen das Champions-League-Finale, das 0:2 gegen Real Madrid verloren ging.