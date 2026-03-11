Newsticker
Sprunggelenk-Verletzung: TSG lange ohne Gendrey

Der französische Defensivspezialist muss erneut zuschauen.
Fällt lange aus: Valentin Gendrey
© www.imago-images.de/nordphoto GmbH/SID/Hafner
SID
Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss "bis auf Weiteres" ohne Ergänzungsspieler Valentin Gendrey auskommen. Der französische Defensivspezialist hat im Training eine "schwere Verletzung des rechten Sprunggelenks" erlitten. Das vermeldete der Tabellendritte am Mittwoch. Nach einem Knöchelbruch im vergangenen Sommer war der 25-Jährige bereits lange ausgefallen.

"Das ist natürlich extrem bitter für Valle. Gerade nachdem er zuletzt immer besser in Form kam, muss er nun erneut diesen herben Rückschlag verkraften", sagte Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker.

