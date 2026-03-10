Bundesliga: St. Pauli ohne Duo in Gladbach

SID 10.03.2026 • 13:22 Uhr Während Saliakas wohl nur eine Partie verletzt verpassen wird, fällt Sands bei den Kiezkickern womöglich länger aus.

Der FC St. Pauli muss im Kellerduell bei Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr) ohne James Sands und Manolis Saliakas auskommen. Die beiden Mittelfeldspieler haben sich zuletzt beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt verletzt. Während Saliakas wegen muskulärer Probleme wohl nur bei den Fohlen fehlen wird und womöglich eine Woche später gegen den SC Freiburg wieder einsatzfähig sein könnte, wird Sands „vorerst nicht zur Verfügung stehen“, wie der Tabellen-16. am Dienstag mitteilte.

Der 25-Jährige hat sich bei einem Foul „eine Verletzung am Bandapparat des linken Sprunggelenks“ zugezogen, seine „genaue Ausfallzeit“ sei „derzeit noch unklar“, wie es weiter hieß.