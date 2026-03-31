St. Pauli: Smith fällt "vorerst" aus

SID 31.03.2026 • 15:13 Uhr Eric Smith hat sich bei der Nationalmannschaft eine strukturelle muskuläre Verletzung in der Wade zugezogen.

Abstiegskampf ohne Abwehrchef: Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli muss vorerst auf Innenverteidiger Eric Smith verzichten. Der 29-Jährige hat sich „eine strukturelle muskuläre Verletzung in der linken Wade zugezogen“, wie der Tabellen-16. fünf Tage vor der Bundesliga-Partie bei Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) mitteilte. Das ergaben weitere Untersuchungen, nachdem Smith am Montag vorzeitig von der schwedischen Nationalmannschaft abgereist war.