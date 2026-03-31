St. Pauli: Smith fällt "vorerst" aus

Abstiegskampf ohne Abwehrchef: Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli muss vorerst auf Innenverteidiger Eric Smith verzichten. Der 29-Jährige hat sich „eine strukturelle muskuläre Verletzung in der linken Wade zugezogen“, wie der Tabellen-16. fünf Tage vor der Bundesliga-Partie bei Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) mitteilte. Das ergaben weitere Untersuchungen, nachdem Smith am Montag vorzeitig von der schwedischen Nationalmannschaft abgereist war.
St. Paulis Abwehrchef fällt aus
Eric Smith hat sich bei der Nationalmannschaft eine strukturelle muskuläre Verletzung in der Wade zugezogen.
Fällt verletzt aus: Eric Smith
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Wie lange Smith ausfällt, gab St. Pauli nicht bekannt. Er stehe „vorerst nicht zur Verfügung“, hieß es lediglich. Doch da es sich bei der Verletzung wohl mindestens um einen Muskelfaserriss handelt, dürfte Smith den Kiezkickern rund drei bis vier Wochen fehlen.