Süle verlässt BVB im Sommer - auch Özcan geht

Borussia Dortmund und Niklas Süle beenden nach vier Jahren die Zusammenarbeit. Auch Mittelfeldspieler Salih Özcan verlässt die Schwarz-Gelben.
Ist seit 2022 beim BVB: Niklas Süle
Ist seit 2022 beim BVB: Niklas Süle
© IMAGO/SID/Bahho Kara
SID
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Defensivspieler Niklas Süle gehen im Sommer wie erwartet getrennte Wege. Der BVB und der 30 Jahre alte Innenverteidiger verständigten sich nach vier Jahren „gemeinsam“ auf ein Ende der Zusammenarbeit. Das teilte der Verein auf Instagram mit.

„Auch wenn bis zum Abschied noch neun gemeinsame Partien zu spielen sind, die wir zusammen so erfolgreich wie möglich gestalten wollen, sagen wir jetzt schon einmal DANKE für schöne Momente und Deinen Einsatz im schwarzgelben Trikot, Niki!“, schrieben die Dortmunder zu ihrem Abschiedspost.

Süle war 2022 ablösefrei von Rekordmeister Bayern München nach Dortmund gewechselt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Er bestritt bislang 108 Pflichtspiele (3 Tore) für den BVB, die Erwartungen erfüllte er als einer der Top-Verdiener aber nicht.

Neben Süle wird auch Mittelfeldspieler Salih Özcan den Verein nach der laufenden Spielzeit verlassen. Klub und Spieler einigten sich ebenfalls auf eine Trennung zum Sommer. Der 28-Jährige kam wie Süle vor vier Jahren nach Dortmund, damals überwies der Verein eine Millionen-Ablöse an den 1. FC Köln. Auch Özcan blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück.

