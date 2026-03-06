Thioune: "Erwartungshaltung jetzt größer"

SID 06.03.2026 • 12:24 Uhr Nach dem Befreiungsschlag brauchen die Bremer die nächsten Punkte. Auswärts ist die Bilanz bisher mau.

Daniel Thioune peilt nach dem Befreiungsschlag mit Werder Bremen nun auch auswärts ein Erfolgserlebnis an. „Die Erleichterung war groß, aber die Erwartungshaltung und der Anspruch sind jetzt noch ein Stück weit größer“, sagte der Coach mit Blick auf die Partie bei Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Die Bremer sind das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga mit erst einem Erfolg.

Werder hatte vergangenes Wochenende nach 13 Partien ohne Erfolge den Knoten mit einem 2:0 gegen Schlusslicht Heidenheim durchschlagen - kann sich als Tabellen-16. aber alles andere als ausruhen auf dem Erfolg. Vielmehr brauchen die Hanseaten schnell weitere Punkte, um ihre Chancen auf den Klassenerhalt zu erhöhen.

In Berlin, gegen das Team seines Kumpels Steffen Baumgart, erwartet Thioune eine knifflige Aufgabe. „Mit Oliver Burke und Derrick Köhn könnten ehemalige Bremer spielen und damit könnte viel Tempo auf dem Platz stehen“, sagte Thioune: „Sie sind auch im Umschaltspiel gefährlich, das müssen wir kontrollieren.“