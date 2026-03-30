Gladbach klärt Zukunft mit Sippel - Neuer Job für Torwart-Oldie

SID 30.03.2026 • 14:32 Uhr Der 38-Jährige wird in der kommenden Saison als "Back-Up-Torwart", aber auch als Jugend-Torwarttrainer fungieren.

Routinier Tobias Sippel hängt beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach noch ein Jahr dran. Der 38-Jährige wird in der kommenden Saison als „Back-Up-Torwart“, aber auch als Jugend-Torwarttrainer fungieren.

„Es ist eine gute Lösung für einen verdienten Borussen, von der beide Seiten profitieren“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Sippel nach wie vor „ein Gewinn“ für Gladbach

Sippel steht bereits seit 2015 in Gladbach unter Vertrag. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er am 22. Februar 2025 gegen den FC Augsburg (0:3), als er nach einem Platzverweis gegen Jonas Omlin ins Spiel kam und noch drei Gegentore kassierte.