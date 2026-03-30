Gladbach klärt Zukunft mit Sippel - Neuer Job für Torwart-Oldie

Routinier Tobias Sippel hängt beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach noch ein Jahr dran. Der 38-Jährige wird in der kommenden Saison als „Back-Up-Torwart“, aber auch als Jugend-Torwarttrainer fungieren.
Gladbach klärt Zukunft mit Sippel
Der 38-Jährige wird in der kommenden Saison als "Back-Up-Torwart", aber auch als Jugend-Torwarttrainer fungieren.
Tobias Sippel bleibt in Gladbach
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„Es ist eine gute Lösung für einen verdienten Borussen, von der beide Seiten profitieren“, sagte Sportchef Rouven Schröder.
Sippel nach wie vor „ein Gewinn“ für Gladbach
Sippel steht bereits seit 2015 in Gladbach unter Vertrag. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er am 22. Februar 2025 gegen den FC Augsburg (0:3), als er nach einem Platzverweis gegen Jonas Omlin ins Spiel kam und noch drei Gegentore kassierte.
„Tobi ist als Charakter, aber auch nach wie vor auch als Torwart auf und neben dem Platz ein echter Gewinn für unseren Kader und unsere Kabine“, so Schröder. Nummer eins bei der Borussia ist Moritz Nicolas, als Ersatz stehen Jan Olschowsky und Tiago Pereira Cardoso zur Verfügung. Omlin ist aktuell an Bayer Leverkusen ausgeliehen.