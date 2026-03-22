Trainer-Gipfel beim 1. FC Köln: SPORT1 erwischt Lukas Kwasniok!

Manfred Sedlbauer , Maximilian Lotz 22.03.2026 • 11:51 Uhr Wie geht es weiter mit Lukas Kwasniok? Am Sonntagmorgen diskutieren die Verantwortlichen des 1. FC Köln über die Zukunft des Trainers - ohne den Coach, der plötzlich doch am Geißbockheim auftaucht.

Während die Führungsriege des 1. FC Köln am Sonntagmorgen über die Zukunft von Cheftrainer Lukas Kwasniok diskutierte, tauchte auch der angezählte Coach selbst am Geißbockheim auf.

Der einfache Grund: Kwasniok holte nur sein Auto ab. „Alles wie immer, alles ganz normal. Zumindest bisher alles normal“, sagte Kwasniok zu SPORT1.

Trainerdebatte beim 1. FC Köln? Das sagt Kwasniok

Die Nachfrage, ob seine Zukunft schon geklärt sei oder es ein neuerliches Gespräch mit Klubboss Thomas Kessler gegeben habe, verneinte Kwasniok. Er fahre nun erst einmal nach Hause, ergänzte der 44-Jährige: „Ich fahre jetzt zu meiner Frau. Alles andere wird sich zeigen.“

Bei den Gesprächen über seine Zukunft saß Kwasniok selbst nicht mit am Tisch. Kessler war um kurz vor 9 Uhr am Kölner Vereinsheim vorgefahren. Auch der Technische Direktor Lukas Berg und Kwasnioks Co-Trainer René Wagner waren vor Ort.

Nach dem 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach hat sich die Situation für den Chefcoach weiter zugespitzt. Die Kölner warten seit sieben Spielen auf einen Sieg. Kessler vermied unmittelbar nach der Partie ein klares Bekenntnis zum Trainer.