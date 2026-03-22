Trainer-Gipfel beim 1. FC Köln: SPORT1 erwischt Lukas Kwasniok!

Während die Führungsriege des 1. FC Köln am Sonntagmorgen über die Zukunft von Cheftrainer Lukas Kwasniok diskutierte, tauchte auch der angezählte Coach selbst am Geißbockheim auf.
Trainer-Aus? SPORT1 erwischt Kwasniok
Der einfache Grund: Kwasniok holte nur sein Auto ab. „Alles wie immer, alles ganz normal. Zumindest bisher alles normal“, sagte Kwasniok zu SPORT1.
Trainerdebatte beim 1. FC Köln? Das sagt Kwasniok
Die Nachfrage, ob seine Zukunft schon geklärt sei oder es ein neuerliches Gespräch mit Klubboss Thomas Kessler gegeben habe, verneinte Kwasniok. Er fahre nun erst einmal nach Hause, ergänzte der 44-Jährige: „Ich fahre jetzt zu meiner Frau. Alles andere wird sich zeigen.“
Bei den Gesprächen über seine Zukunft saß Kwasniok selbst nicht mit am Tisch. Kessler war um kurz vor 9 Uhr am Kölner Vereinsheim vorgefahren. Auch der Technische Direktor Lukas Berg und Kwasnioks Co-Trainer René Wagner waren vor Ort.
Nach dem 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach hat sich die Situation für den Chefcoach weiter zugespitzt. Die Kölner warten seit sieben Spielen auf einen Sieg. Kessler vermied unmittelbar nach der Partie ein klares Bekenntnis zum Trainer.
„Wir setzen uns Woche für Woche mit dem Thema auseinander“, sagte Kessler. „Wir werden uns unsere Gedanken machen. Es ist wichtig rational auf die Dinge zu schauen. (…) Die Situation wird enger für uns. Deswegen werden wir uns Gedanken machen, welche Stellschrauben wir jetzt drehen können.“