„Tut so weh“: Baumann geknickt nach missglückter Generalprobe

SID 21.03.2026 • 06:38 Uhr Baumann kassiert zum zweiten Mal in dieser Saison fünf Gegentore.

Nationaltorhüter Oliver Baumann hat nach der misslungenen Generalprobe für die Länderspiele mit viel Frust reagiert. „Heute tut es erstmal so weh“, sagte Baumann nach dem desaströsen 0:5 (0:4) mit der TSG Hoffenheim bei RB Leipzig. Dennoch tue die Nationalmannschaft „immer gut“, sagte Baumann.

Wie seine Mannschaft im Spiel gegen den direkten Gegner um die Champions-League-Plätze so auseinanderbrechen konnte, wusste auch er nicht. „Eigentlich haben wir extrem stark begonnen, und dann kommen sie relativ einfach zum ersten Tor und auch zum zweiten Tor. Das hat uns einfach den Stecker gezogen, was nicht passieren darf“, sagte Baumann. Man sei danach „nicht mehr so gemeinsam füreinander da“ gewesen.

Der Abend habe „viel aufgezeigt, wo wir Entwicklung nehmen müssen“, sagte der 35-Jährige, der 2024 sein Debüt im DFB-Trikot gab und auch für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) vom Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert wurde.