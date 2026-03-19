Der deutsche U21-Nationalspieler Noel Aseko (20) kehrt nach der laufenden Saison zum FC Bayern zurück. Das teilten die Münchner am Donnerstag mit. Der defensive Mittelfeldspieler ist seit Februar 2025 an den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen. Der Vertrag von Aseko beim Rekordmeister läuft bis zum 30. Juni 2028.
U21-Nationalspieler Aseko kehrt nach München zurück
Der Vertrag von Aseko beim Rekordmeister läuft bis zum 30. Juni 2028.
Aseko war im Sommer 2022 von den B-Junioren von Hertha BSC an den FC Bayern Campus gewechselt. In Hannover sammelte er erste Erfahrung im Profibereich und etablierte sich in dieser Saison als Stammspieler. In der U21 debütierte Aseko im September 2025 und bringt es bislang auf fünf Länderspiele.